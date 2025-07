La cérémonie s'est déroulée en présence de Son Excellence Monsieur Ross Matthews, Ambassadeur Résident du Royaume-Uni au Tchad, à qui le document a été solennellement remis.





Ce rapport représente une étape importante dans la lutte contre les VBG au Tchad. Il met en lumière les efforts conjoints des institutions nationales et des partenaires internationaux engagés pour la protection et la promotion des droits des femmes et des filles.