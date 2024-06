Tchad : Rencontre du Ministre d'État Abderaman Koulamallah avec des étudiants tchadiens au Cameroun

Lors de cette réunion, le Ministre a prêté une oreille attentive aux préoccupations des étudiants, qui ont évoqué des difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne et dans leurs études. Parmi ces difficultés, on peut citer l'accès aux bourses d'études, les problèmes de logement, les questions de sécurité et la nécessité d'un meilleur encadrement.



Le Ministre Koulamallah a assuré les étudiants de la volonté du gouvernement de travailler activement pour leur bien-être et de prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. Il a notamment évoqué la possibilité d'augmenter le nombre de bourses d'études et de faciliter l'accès aux logements pour les étudiants tchadiens au Cameroun.



Cette rencontre a permis d'établir un dialogue constructif entre les étudiants et les autorités tchadiennes. Les étudiants ont apprécié l'écoute attentive du Ministre et son engagement à prendre en compte leurs préoccupations. Ils ont également salué l'ouverture d'un canal de communication permanent avec les autorités, qui permettra de suivre les progrès réalisés et de s'assurer que les mesures promises soient effectivement mises en œuvre.



Le Ministre Koulamallah a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à assurer la sécurité et le bien-être de tous les étudiants tchadiens à l'étranger. Il a appelé les étudiants à faire preuve de vigilance et à respecter les lois du pays d'accueil. Il a également exhorté les autorités camerounaises à continuer à collaborer étroitement avec le gouvernement tchadien pour garantir la sécurité des étudiants tchadiens.



La rencontre entre le Ministre Koulamallah et les étudiants tchadiens au Cameroun constitue une étape importante dans les efforts du gouvernement tchadien pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants tchadiens à l'étranger. La volonté d'agir exprimée par le Ministre et l'ouverture d'un dialogue constructif avec les étudiants permettent d'espérer des améliorations concrètes dans les mois à venir.



La rencontre entre le Ministre d'État Abderaman Koulamallah et les étudiants tchadiens au Cameroun témoigne de l'engagement fort du gouvernement tchadien à garantir le bien-être de ses ressortissants à l'étranger. Les mesures promises par le Ministre et l'ouverture d'un dialogue constructif avec les étudiants sont des signes encourageants qui devraient permettre d'améliorer significativement les conditions de vie et d'études des étudiants tchadiens au Cameroun.