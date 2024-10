Tchad : Rencontre du Ministre de l'Éducation nationale avec les acteurs éducatifs du Moyen-Chari

Cette réunion a rassemblé des représentants des parents d'élèves, des Chefs d’établissement, des responsables d'ONG et des autorités locales. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions cruciales relatives à l'éducation au niveau local ont été discutées, notamment les inondations des établissements scolaires, la gestion des ressources humaines, la situation des maîtres communautaires, la gestion des ressources matérielles et l’intégration des enseignants et gestion de leurs carrières.

Moment de Dialogue

Cette réunion a constitué un moment significatif de dialogue et d'échange entre les différents acteurs de l'éducation dans la province du Moyen-Chari. Le chef de département de l'Éducation Nationale a remercié tous les participants pour leur engagement et les a encouragés à travailler en synergie pour améliorer la qualité de l'éducation.



Visite au Lycée Technique Commercial de Sarh

Avant cette rencontre, M. Mamadou Gana Boukar, accompagné du gouverneur de la province du Moyen-Chari, M. Abderamane Ahmat Bargou, a visité les élèves du Lycée Technique Commercial de Sarh. Lors de cette interaction, il leur a prodigué des conseils, les encourageant à travailler, à favoriser la cohabitation pacifique, et à promouvoir le vivre ensemble.



Cette rencontre et la visite au lycée illustrent l'engagement du ministère de l'Éducation Nationale à dialoguer avec les acteurs clés du système éducatif et à mettre en œuvre des solutions pour les défis rencontrés dans la province du Moyen-Chari.