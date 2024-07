Tchad : Rencontre entre le Chargé d’Affaires du Tchad au Qatar et la Communauté Tchadienne

Cette rencontre a permis d'aborder des sujets cruciaux concernant les Tchadiens résidant au Qatar tels que le respect des lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil et la protection et l'assistance consulaires apportées par l'Ambassade.



Les discussions ont également mis en lumière l'importance de l'organisation de la diaspora tchadienne au Qatar et son rôle significatif dans le développement économique, social et culturel du Tchad.



Cette visite de courtoisie témoigne des liens étroits entre l'Ambassade du Tchad et la communauté tchadienne présente au Qatar. Elle souligne l'attention portée par les autorités diplomatiques tchadiennes au bien-être et à l'intégration de leurs ressortissants dans le pays hôte.



Cette rencontre permet de renforcer la collaboration entre l'Ambassade et la diaspora tchadienne, dans l'optique de favoriser leurs contributions au développement du Tchad.



Cet échange constructif montre l'importance accordée par le Tchad au suivi et au soutien de sa communauté à l'étranger.