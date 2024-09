Tchad : Rencontre entre le Ministre de l'Éducation et l'Archevêque de N'Djamena

La rencontre a permis d'échanger sur la situation des écoles confessionnelles catholiques, un sujet crucial pour l'éducation dans le pays.

Les deux personnalités ont exprimé leur volonté de renforcer le partenariat existant entre le ministère de l'Éducation et l'Église catholique, afin d'améliorer la qualité de l'éducation et de promouvoir des valeurs civiques au sein des établissements scolaires. Cette réunion souligne l'engagement des autorités et des institutions religieuses à collaborer pour soutenir l'éducation au Tchad.



Une meilleure coordination entre le ministère de l'Éducation et l'Église catholique permettra d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficacité des programmes éducatifs.



Le partenariat pourrait faciliter l'accès à l'éducation pour un plus grand nombre d'enfants, en particulier dans les zones rurales.

La promotion des valeurs civiques contribuera à renforcer le tissu social et à favoriser la cohésion nationale. Cette collaboration réussie pourrait servir de modèle pour d'autres partenariats entre l'État et les acteurs de la société civile.