Tchad : Rencontre entre le Président et les Responsables de la COBAC

Ces nouveaux responsables de la COBAC ont été nommés à l'issue de la 16ème Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), tenue le 9 avril dernier par visioconférence.



Après cinq mois d'exercice, ils sont venus rencontrer le Chef de l'État pour présenter leurs civilités et recueillir ses conseils et orientations afin de mener à bien leur mission.

Les nouveaux responsables de la COBAC sont venus se présenter au Chef de l'État après cinq mois d'exercice.



Ils ont sollicité les conseils et orientations du Président pour mener à bien leur mission.

Cette rencontre souligne l’importance de la coopération au sein de la CEMAC et le soutien des autorités tchadiennes envers les institutions financières régionales.