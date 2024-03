Tchad : Rencontre entre le ministre de la Santé publique et les délégués provinciaux de la santé publique

Lors e cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention, Dabsou Guidaoussou, a fait une présentation sur les performances des délégations provinciales. L’exposé a pris en compte la gouvernance, la tenue régulière des comités directeurs au niveau déconcentré, la supervision, l’utilisation des services, le taux de référence, la santé maternelle et infantile, la lutte contre le paludisme et les autres maladies.



Dabsou Guidaoussou a fait mention également du leadership, du management de l’équipe cadre et la franche collaboration entre les responsables des services déconcentrés, la coordination et le partenariat qui constituent un soubassement pour la performance.



Il faut une conjugaison des efforts de tous les secteurs pour rehausser les indicateurs, a ajouté le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention.

Les trois provinces qui se sont démarquées sont le Moyen-Chari, le Ouaddaï et le Kanem et ont reçu des prix.



Le secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention, Professeur Abderrazzack Adoum Fouda, a encouragé les délégués à œuvrer pour redynamiser le système de santé. Il a informé que le Tchad est le seul pays en Afrique subsaharienne à disponibiliser d’une plateforme de laboratoires d’analyses de qualité.



Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a félicité le secrétaire général pour sa présentation et précisé que seul, le travail permet d’atteindre les objectifs escomptés. Le secteur de la santé est un domaine sensible, nécessitant l’apport de tous et l’innovation permet d’adapter les actions au contexte national pour plus de résultats a indiqué le ministre.



Dr Abdelmadjid Abderahim a remercié les délégués provinciaux pour leur abnégation et invité chacun à s’assumer pour mener à bien ses activités. La vaccination est la base du système de santé et constitue sa force a souligné le ministre. Le ministre a ensuite a attiré l’attention des responsables des services déconcentrés sur la gouvernance, le plan d’actions opérationnelles, le partage des tâches, la surveillance épidémiologique, la gestion rationnelle des ressources financières, matérielles et humaines.



Il a demandé aux délégués d’intensifier la supervision et d’assurer la maintenance des équipements. Le ministre de la santé publique et de la prévention a exhorté ses interlocuteurs à jouer pleinement leur rôle.



Le ministre a invité les délégués provinciaux de la santé publique et de la prévention de disponibiliser les stocks des médicaments pour parer aux éventualités liées à la saison de pluies.