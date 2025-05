TCHAD

Tchad : Rencontre productive entre les Mairies de Paris et N'Djaména pour renforcer la coopération

Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Mai 2025

Une rencontre d'échange et de partage prometteuse s'est tenue ce mardi 6 mai 2025 à Paris entre les mairies de Paris et de N'Djaména. La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et le maire de N'Djaména, Monsieur Hassana Senoussi, ont participé à cette réunion fructueuse.