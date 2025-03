Tchad : Renforcement de la coopération entre le Tchad et les agences onusiennes pour la sécurisation des camps de réfugiés

Dans un climat de cordialité, le ministre a échangé longuement avec la délégation des Nations Unies, mettant en avant l’engagement du gouvernement tchadien à garantir la protection des milliers de réfugiés qui se sont établis sur son territoire, en particulier dans la bande frontalière orientale. Ce sujet est d’une importance cruciale, notamment face aux défis sécuritaires croissants auxquels le Tchad est confronté dans la sous-région.

Efforts Continus du Gouvernement

Lors de cette rencontre, le ministre Aghabache a souligné les efforts continus du gouvernement en matière de sécurité et de protection des réfugiés. Il a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les partenaires internationaux, soulignant que la coopération entre le Tchad et les agences onusiennes est essentielle pour faire face aux défis humanitaires et sécuritaires.

Engagement envers la Communauté Internationale

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Tchad de renforcer ses relations avec la communauté internationale et de montrer son engagement envers la protection des droits des réfugiés. Le ministre a exprimé sa détermination à travailler avec les agences onusiennes pour assurer un environnement sûr et accueillant pour les réfugiés. Les discussions entre le ministre Ali Ahmat Aghabache et le représentant des Nations Unies témoignent d’une volonté partagée de travailler ensemble pour améliorer la situation des réfugiés et renforcer la sécurité dans la région. Le Tchad, confronté à des défis multiples, continue de s'affirmer comme un acteur clé dans la gestion des crises humanitaires en Afrique centrale.