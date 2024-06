Tchad: Renforcement de la coopération sanitaire entre le Tchad et la Hongrie

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue la coopération sanitaire entre le Tchad et la Hongrie et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration.



Dr. David Voguel a présenté la vision de son organisation pour le Tchad, qui s'articule autour de plusieurs axes prioritaires. Organisation d'une caravane ophtalmologique dans les camps de réfugiés: Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins oculaires pour les populations vulnérables vivant dans les camps. Sept agents ont été formés pour le montage de paires de lunettes et la prise en charge des patients.



Création d'un centre de médecine tropicale: Ce centre aura pour mission de former les agents de santé, de faciliter la recherche sur les maladies tropicales négligées et d'assurer la prise en charge de ces maladies.



Formation de sages-femmes: Des sages-femmes seront formées et déployées dans les formations sanitaires des zones périphériques pour renforcer l'accès aux soins maternels et infantiles.



Le Ministre de la Santé Publique a exprimé sa gratitude à l'agence Hungary Helps pour son engagement en faveur de la santé des populations tchadiennes. Il a souligné l'importance de l'alignement des interventions des partenaires avec le Plan National de Développement Sanitaire 4ème Génération.



Le renforcement de la médecine tropicale constitue une priorité pour le Tchad, compte tenu de la prévalence des maladies tropicales négligées dans le pays. La création d'un centre dédié à cette discipline permettra d'améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge de ces maladies.



La collaboration entre le Tchad et la Hongrie dans le domaine de la santé est un exemple concret de la solidarité internationale et de l'engagement partagé pour l'amélioration du bien-être des populations.