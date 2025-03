Tchad : Renforcement de la gestion des catastrophes, la Protection Civile s'associe à la Banque Mondiale

Le mercredi 12 mars 2025, la Directrice Générale de la Protection Civile, Mme Zenab Mahamat Adoum, et ses collaborateurs ont tenu une séance de travail au sein du Ministère, en collaboration avec les consultants du cabinet JBA Consulting et l'équipe de la Banque Mondiale, dirigée par M. Eduardo ERENO Planchet et Mme Mireille Dal. Cette réunion avait pour but de mettre sur pied un projet de contingence en étroite collaboration avec les responsables en charge des catastrophes. Les participants ont pour mission de réaliser un diagnostic approfondi afin d’élaborer un plan de mobilisation de fonds et d’investissement pour faire face aux urgences liées aux catastrophes. Les échanges lors de cette séance de travail ne se limiteront pas uniquement aux représentants présents, mais s'étendront à tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes. Cela vise à garantir une approche intégrée et coordonnée qui permettra de mieux anticiper et répondre aux situations d'urgence. Cette initiative représente un pas significatif vers une gestion plus efficace des catastrophes au Tchad. En établissant un cadre de collaboration entre les différents acteurs, le Ministère de la Protection Civile, en partenariat avec la Banque Mondiale et d'autres consultants, souhaite renforcer la résilience du pays face aux crises futures.