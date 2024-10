Tchad : Renforcement de la surveillance épidémiologique face aux défis des inondations

Les inondations constituent un facteur de risque important pour la propagation de maladies infectieuses. Le ministère de la Santé a donc pris les devants en organisant cette réunion pour anticiper les éventuelles épidémies.



La réunion a permis de renforcer la coordination entre les différents acteurs de la surveillance épidémiologique, notamment les délégués sanitaires provinciaux, le Centre des opérations d'urgence (COU) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Les inondations favorisent la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies comme le paludisme et la dengue. Elles peuvent également contaminer les sources d'eau potable et favoriser la propagation de maladies diarrhéiques.



Les inondations peuvent endommager les infrastructures sanitaires et mettre à rude épreuve les capacités des systèmes de santé.

Les délégués sanitaires provinciaux ont été invités à renforcer la surveillance des maladies à potentiel épidémique dans leurs circonscriptions respectives.



Le ministère de la Santé va mettre en place des mesures pour améliorer la réponse aux éventuelles épidémies, notamment en renforçant les stocks de médicaments et de matériel médical. Des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des populations pour les informer sur les mesures de prévention à adopter.



La réunion organisée par le ministère de la Santé témoigne de la volonté des autorités tchadiennes de faire face aux défis sanitaires liés aux inondations. En renforçant la surveillance épidémiologique et en améliorant la coordination entre les différents acteurs, le Tchad est mieux préparé à faire face à d'éventuelles épidémies.