Tchad : Renforcement des capacités des communes de la Tandjile-Ouest en matière de mobilisation des ressources

Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour promouvoir la décentralisation et la gouvernance locale. En effet, les communes constituent le maillon essentiel du développement local et leur capacité à mobiliser des ressources financières propres est cruciale pour la mise en œuvre de leurs projets de développement.



Les participants acquerront des connaissances et des compétences sur l'identification, l'évaluation et le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales.



Les participants seront formés sur les procédures d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget communal, en conformité avec la réglementation en vigueur.



Les participants seront sensibilisés à l'importance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances locales, afin de garantir une utilisation efficiente et responsable des ressources mobilisées.



La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa. Dans son discours, M. Issa a souligné l'importance de cet atelier pour le renforcement des capacités des communes et a exhorté les participants à suivre attentivement les modules de formation.



Le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a également salué l'initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il a exprimé sa conviction que cet atelier permettra aux communes de mieux mobiliser leurs ressources propres et de financer leurs projets de développement local.



Cet atelier de formation constitue une étape importante dans le processus de renforcement des capacités des communes de la Tandjile-Ouest. En dotant les responsables communaux des compétences nécessaires en matière de mobilisation des ressources et de gestion budgétaire, cet atelier contribuera à améliorer la gouvernance locale et à promouvoir un développement local durable au profit des populations de la région.



L'organisation de cet atelier s'inscrit dans une dynamique plus large de décentralisation et de promotion de la bonne gouvernance au Tchad. En renforçant les capacités des communes, le gouvernement tchadien vise à favoriser une gestion efficiente et responsable des ressources locales, essentielle pour un développement local durable et inclusif.