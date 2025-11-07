Tchad : Renforcement des relations avec l’Ordre Souverain Militaire de Malte

Priorités de la Coopération

Accueil du futur Ambassadeur : Les préparatifs de l'accueil, qui symbolise l’engagement renforcé de l’Ordre sur le sol tchadien.

Réalisations Sanitaires : Un hommage a été rendu aux réalisations concrètes de l’Ordre de Malte dans le domaine sanitaire, notamment les dispensaires des quartiers de Walia et d’Amtoukoui, qui fournissent des soins essentiels aux populations vulnérables.

Soutien aux Réfugiés : La situation des réfugiés Soudanais au Tchad a été discutée. Le Conseiller a annoncé la volonté de l’Ordre de Malte de créer de nouveaux dispensaires dans la zone sensible pour accompagner l’assistance médicale nationale et internationale.

Nommé par Décret magistral N°5651 du 23 juin 2025, M. Guerrini a saisi l'occasion pour consolider les relations bilatérales, réactiver les canaux de communication et poser les jalons d’une coopération plus étroite en vue de l’arrivée prochaine d’un Ambassadeur de l’Ordre au Tchad.Au cœur des échanges, plusieurs points clés ont été abordés :Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des liens humanitaires et diplomatiques entre le Tchad et l’Ordre Souverain Militaire de Malte.