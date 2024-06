Tchad : Renforcement des stratégies d'éradication de la poliomyélite

Le Tchad a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la poliomyélite, mais le virus continue de circuler. Des cas de paralysie flasque aiguë (PFA) ont été détectés ces dernières années, et une revue externe de la surveillance réalisée en février 2024 a identifié des lacunes à corriger.





Au cours de la réunion, les participants ont discuté des défis rencontrés dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad et ont formulé des recommandations pour y remédier.

Les discussions ont porté sur les points suivants : amélioration de la qualité de la vaccination sur le terrain. Cela implique une meilleure formation des vaccinateurs, une supervision plus étroite des activités de vaccination et une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement en vaccins.

Assurer la disponibilité en temps voulu des ressources financières. Les campagnes de vaccination contre la poliomyélite nécessitent des ressources financières importantes, et il est essentiel que ces ressources soient disponibles en temps voulu.

Renforcement de la communication autour des activités de vaccination. Une communication efficace est essentielle pour mobiliser les communautés et garantir le succès des campagnes de vaccination.

Mise en œuvre de la feuille de route issue de la revue externe. Cette feuille de route décrit les actions nécessaires pour corriger les lacunes identifiées dans la surveillance et la vaccination.

Organisation de réunions hebdomadaires de suivi de la surveillance. Ces réunions permettront de suivre les progrès réalisés et d'identifier les problèmes en temps réel.



La réunion du 13 juin 2024 a été une étape importante dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad. Les actions identifiées lors de cette réunion, si elles sont mises en œuvre efficacement, permettront de rapprocher le Tchad de l'éradication de cette maladie.