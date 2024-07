Tchad: Renforcement du partenariat entre le Tchad et la Hongrie dans le domaine de l'éducation

Au cours de cette rencontre, le diplomate hongrois a présenté au secrétaire d'État les activités de l'Agence Hongroise pour la Coopération et Développement au Tchad. Il a notamment mis l'accent sur les actions menées dans le domaine de l'éducation, un secteur clé pour le développement du pays.



M. Maïdé Hamit Lony a salué les efforts de l'agence en faveur de l'éducation au Tchad et a exprimé sa satisfaction quant aux progrès accomplis en peu de temps. Il a également souligné l'importance du partenariat entre le Tchad et la Hongrie dans ce domaine.



Le secrétaire d'État tchadien a indiqué que le partenariat avec l'Agence Hongroise pour la Coopération et Développement apporterait une valeur ajoutée significative à l'école tchadienne. Il a réitéré l'engagement du gouvernement tchadien à œuvrer pour une éducation de qualité pour tous les enfants du pays.



Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune des deux parties de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation. Des discussions plus approfondies sont prévues dans les prochains jours afin d'identifier des axes concrets de collaboration.



Le partenariat entre le Tchad et la Hongrie dans le domaine de l'éducation est un exemple concret de la coopération Sud-Sud. Il constitue une opportunité précieuse pour le Tchad de bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de la Hongrie en matière d'éducation et de contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé aux jeunes tchadiens.