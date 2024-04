Tchad: Renforcement du programme élargi de vaccination dans le Ouaddaï

L'objectif principal de cette réunion était de faire le point sur la situation du PEV dans le Ouaddaï au cours du premier trimestre 2024. Les participants ont notamment présenté les données de chaque district, permettant d'évaluer les indicateurs, d'identifier les insuffisances et de proposer des solutions pour améliorer le service et atteindre toutes les cibles, à savoir les enfants de zéro à 23 mois et les femmes enceintes.



En plus de ces recommandations générales, des recommandations spécifiques ont également été formulées pour chaque district, en tenant compte de leurs particularités et des défis rencontrés.



La tenue de cette réunion de monitorage témoigne de l'engagement fort de la Délégation Provinciale de la Santé et de la Prévention du Ouaddaï à améliorer la couverture vaccinale dans la province. Les recommandations formulées lors de cette réunion devraient permettre de renforcer l'efficacité du programme élargi de vaccination et de protéger davantage d'enfants contre les maladies évitables par la vaccination.



La Délégation Provinciale de la Santé et de la Prévention du Ouaddaï continuera à suivre de près la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la réunion de monitorage. Des réunions de suivi seront organisées régulièrement pour évaluer les progrès réalisés et identifier d'éventuels obstacles à la réussite du programme élargi de vaccination.