Tchad : Renforcement du système de santé

Les discussions ont porté sur des thématiques essentielles pour le renforcement du système de santé tchadien, notamment le renforcement des capacités du personnel dans tous les domaines de la santé, en particulier en matière de suivi et évaluation des programmes, de recherche opérationnelle et de gestion de projets.



M. Guidaoussou a salué la collaboration avec Expertise France et réaffirmé l'engagement du ministère à améliorer les performances du système de santé tchadien. Il a souligné l'importance de renforcer les capacités du personnel à tous les niveaux, améliorer la qualité des soins et la prévention des risques pour la santé maternelle et infantile, promouvoir la recherche en santé et d’utiliser les ressources de manière efficiente et efficace.



Les assistants techniques d'Expertise France ont réitéré leur engagement à accompagner le ministère de la Santé Publique dans ses efforts pour améliorer la santé des populations tchadiennes. Ils ont mis en avant l'importance d'un dialogue permanent et d'une approche participative pour identifier les solutions les plus adaptées aux besoins du pays.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une dynamique partenariale forte entre le Tchad et Expertise France. Les deux parties sont déterminées à œuvrer ensemble pour un système de santé tchadien plus performant et une meilleure santé pour tous.