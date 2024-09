Tchad - Rentrée scolaire 2024-2025 : Miss Kelou Sahel apporte son soutien

Le 20 septembre 2024, Yanyara Sandrine, ambassadrice de l'association Câlin et Miss Kelou Sahel lors de sa 2ᵉ édition, a souhaité apporter une modeste contribution en soutien à des enfants nécessiteux, à l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025.



Accompagnée de ses dauphines, Yanyara Sandrine a organisé une initiative visant à aider les enfants défavorisés. Cette action témoigne de l'engagement de la Miss et de son équipe envers la communauté, en particulier en période de rentrée scolaire où de nombreux enfants rencontrent des difficultés pour se procurer les fournitures nécessaires.



Cette contribution, bien que modeste, vise à aider les familles à couvrir les frais liés à la rentrée et promouvoir l'accès à l'éducation pour tous les enfants, indépendamment de leur situation économique.



L'initiative de Yanyara Sandrine et de l'association Câlin est un exemple inspirant de solidarité et d'engagement social. Elle souligne l'importance de soutenir les plus vulnérables, surtout en période de rentrée scolaire, afin de garantir à chaque enfant la possibilité de poursuivre ses études dans de bonnes conditions.



En conclusion, cette action de Miss Kelou Sahel et de l'association Câlin est un bel exemple de solidarité et d'engagement envers les plus démunis. Elle montre l'importance de l'éducation et du soutien aux enfants pour leur avenir.