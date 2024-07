Tchad - Réouverture du service d'urgences du CHU-R La Renaissance à N'Djamena : Un nouveau souffle pour l'accès aux soins d'urgence

Cette réfection, financée par les fonds propres de l'hôpital à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA, vise à moderniser le système de santé tchadien et à offrir aux patients un service d'urgences de qualité répondant aux standards internationaux.



Le nouveau service d'urgences dispose désormais d'équipements de pointe, d'espaces de consultation et de soins rénovés, ainsi que d'un personnel médical et paramédical qualifié et dévoué.



Un engagement fort des autorités pour la santé des Tchadiens



La cérémonie de réouverture a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, M. Dabsou Guidaoussou, qui a souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration de la prise en charge des patients en situation d'urgence.



M. Guidaoussou a également réitéré l'engagement du gouvernement tchadien, sous le leadership du Président de la République, M. Mahamat Idriss Deby Itno, à moderniser le système de santé et à garantir un accès aux soins de qualité pour tous les citoyens.



Un motif d'espoir pour les populations



La réouverture du service d'urgences du CHU-R La Renaissance est une véritable bouffée d'air frais pour les populations de N'Djamena et des environs. Elles peuvent désormais compter sur un service d'urgences moderne et performant pour leur prise en charge en cas de besoin.



En résumé, la réouverture du service d'urgences du CHU-R La Renaissance marque une étape importante dans l'amélioration de la qualité des soins au Tchad. C'est un symbole de l'engagement des autorités et des acteurs de la santé à offrir aux Tchadiens un système de santé performant et accessible à tous.