Tchad : Restitution des missions d'évaluation des structures sanitaires à N'Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul s'est rendu ce mercredi au Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital général de référence nationale et au Centre hospitalier universitaire de référence nationale. Il a dirigé des rencontres de restitution des missions d'évaluation des activités médicales, administratives et des ressources.



Les missions ont été diligentées par l'inspection générale du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, du 7 au 10 décembre 2020, pour s'assurer du respect des normes, pratiques et principes médicaux. « C'est la nouvelle stratégie adoptée par le ministère qui a renforcé l'équipe de l'inspection générale », a expliqué le ministre. Il a souligné la nécessité de poursuivre cet exercice.



« L’amélioration de la qualité des soins est liée à la rigueur dans le travail, la rationalité dans la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, et une organisation prompte des services », a déclaré le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Le résultat de la mission effectuée permet au département ministériel de prendre les bonnes décisions.