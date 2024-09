Tchad : Réunion Sécuritaire au Batha

Le gouverneur a souligné l'importance d'aborder les questions de sécurité de manière holistique, en mettant l'accent sur la protection des ressources naturelles et le bien-être de la population.



Le gouverneur a exhorté les forces de défense et de sécurité à identifier les facteurs de risque liés aux feux de brousse.

Il a recommandé la mise en place de mesures préventives efficaces, y compris des campagnes de sensibilisation pour informer la population locale sur les bonnes pratiques à adopter. L'examen d'un quartier suspect a soulevé des préoccupations concernant la sécurité publique.



Le gouverneur a suggéré la nécessité d'une enquête approfondie pour évaluer les risques d'activités illégales ou de criminalité dans cette zone.



Des mesures de surveillance renforcée et une collaboration avec les forces de sécurité pourraient être envisagées pour assurer la tranquillité.



Cette réunion démontre l'engagement de l'administration locale à promouvoir la sécurité et le bien-être de la population, tout en abordant des enjeux environnementaux. Le gouverneur a conclu en réaffirmant la nécessité d'une action collective pour garantir un environnement sûr et durable pour tous.