Tchad : Réunion du comité de coordination de la crise sanitaire et humanitaire à l'Est

Dr Moussa Mahamat Ibrahimi, gestionnaire d’incident de la crise de l’Est, a présenté le rapport bimensuel sur la situation humanitaire et sanitaire. Il a souligné que le Tchad est le pays africain le plus touché par le conflit armé au Soudan, accueillant 45,3 % des réfugiés soudanais à ce jour.



Dr Issa Fadjari, incident manager de la lutte contre l’hépatite E, a également fourni des données sur l’épidémie, allant du 1er avril au 22 septembre 2024.



Les discussions ont porté sur les actions de lutte contre les épidémies, le renforcement de la surveillance sanitaire, la collecte d’informations sanitaires et le rôle des services déconcentrés dans la gestion de la crise.

Dr Mahamat Hamit Ahmat a salué les efforts du gouvernement et l'engagement des partenaires pour faire face aux défis actuels. Il a exhorté tous les intervenants à renforcer la collaboration et à pérenniser les acquis afin de mener à bien les activités de réponse à la crise.



Cette réunion met en lumière l'importance d'une réponse coordonnée et efficace face à la crise humanitaire et sanitaire à l'Est du Tchad, tout en soulignant le besoin de solidarité entre le gouvernement et ses partenaires pour améliorer les conditions des populations affectées.