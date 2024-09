Tchad : Réunion entre le Ministre de la Santé et la délégation de la Croix-Rouge Britannique

L'objectif principal de cette rencontre était de s’enquérir des enjeux de la crise de l’Est, exacerbée par le conflit armé au Soudan, et d'intensifier les efforts de mobilisation des ressources pour les programmes et projets de la Croix-Rouge au Tchad.



Collaboration entre les Organisations

Khalla Ahmat Senoussi, président de la Croix-Rouge du Tchad, a souligné le partenariat avec la Croix-Rouge Britannique, menant des activités au profit des populations vulnérables. Il a ajouté que la Croix-Rouge du Tchad bénéficie d'un soutien technique pour renforcer les compétences de ses équipes, avec une vision commune pour servir les défavorisés.



Besoins Élevés et Engagements

Beatrice Butsana-Sita a noté que les besoins sont considérables en raison de l'afflux de réfugiés soudanais. Sa visite sur le terrain lui a permis d'identifier les préoccupations locales, et elle s'est engagée à soutenir les actions du gouvernement et d'autres partenaires pour répondre à ces besoins.



Sarah Clayton-Fisher, Directrice Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a également mis en avant l'énormité des besoins dans l'Est du Tchad et a affirmé que les efforts pour soutenir la Croix-Rouge du Tchad se poursuivront.



Préoccupations Soulevées par le Ministre

Le ministre de la Santé a évoqué le fait que la crise de l’Est est souvent ignorée par la communauté internationale, malgré les efforts du Tchad pour améliorer la sécurité, notamment dans le bassin du Lac Tchad. Il a insisté sur le rôle crucial du Tchad en tant qu'épicentre de la crise soudanaise et a appelé à un soutien international accru pour relever les défis.



Il a également abordé des questions de santé publique telles que la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la malnutrition et les maladies zoonotiques. En conclusion, il a salué le travail de la Croix-Rouge du Tchad et a exprimé le besoin d'une coordination et d'un soutien accrus pour garantir une prise en charge équitable des réfugiés et des populations locales.



La délégation comprenait également Hugo Gimbernat Guerin, Chef du bureau Sahel de la Croix-Rouge Britannique.