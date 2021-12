Tchad - Réveillon de Noël : 108 cas d'accidents de la voie publique à N'Djamena

À N'Djamena, 108 cas d'accidents de la voie publique ont été enregistrés et répartis comme suit : 1 cas mortel, 12 graves, 86 légers, 5 avec dégâts matériels, 2 chutes libres et 2 cas de délits de fuite. Il y a également 1 cas de coups et blessures volontaires mortel et un autre simple.



En province, 18 cas d'accidents de la voie publique ont été dénombrés.



Comparativement à l'année dernière, les cas d'accidents de la voie publique sont en hausse. Ceci est dû à la conduite en état d'ébriété et l'excès de vitesse, indique le commissaire divisionnaire de police Paul Manga.



La police nationale appelle à la prudence et à la vigilance pour la fête de la Saint-Sylvestre. Elle félicite toutes les forces de défense et de sécurité, le personnel de la santé et les volontaires de la Croix Rouge du Tchad pour le travail abattu et les exhorte à garder le même élan pour la fête du nouvel An.