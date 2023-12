Tchad - Réveillon de Noël: Le Gouverneur de la province du Moyen-Chari a communié avec 200 enfants en situation difficile de la ville de Sarh

Cette deuxième édition du réveillon de Noël a rassemblé un total de 200 enfants venant des 29 quartiers que compte la ville de Sarh. La soirée a été rythmée par une prière d'ouverture, des danses modernes et traditionnelles, des présentations théâtrales et musicales ainsi que des discours. Le point culminant de cette cérémonie consacrée à la naissance du Christ a été la remise des cadeaux aux enfants.



Le coordonnateur du Réseau des Associations du Moyen-Chari, Tedebaye Tougondjidé Leonard, a exprimé sa gratitude envers le gouverneur Ousman Brahim Djouma pour avoir tenu sa promesse d'organiser cette deuxième édition du réveillon pour les enfants défavorisés. Il a également appelé les parents à être des modèles exemplaires pour leurs enfants qui représentent l'avenir du pays.



La déléguée du ministère du Genre et de la Solidarité Nationale, Mme Nekarnodji Dionmbague, a salué cette louable initiative du gouverneur qui vient soulager quelque peu les difficultés rencontrées par ces enfants dont les parents manquent souvent de moyens financiers.



Le Gouverneur Ousmane Brahim Djouma a expliqué que son geste avait pour objectif premier de redonner le sourire et l'espoir à ces enfants en situation difficile. Pour lui, même si les parents n'ont pas grand-chose, l'essentiel est qu'ils aiment leurs enfants et veillent à leur offrir une éducation de qualité.



La cérémonie s'est achevée avec la distribution des cadeaux, composés de jouets, ainsi qu'une somme de deux millions de francs CFA (soit 10 000 francs par enfant). Cette belle soirée a permis aux enfants en situation difficile de vivre un moment joyeux et festif comme tous les autres enfants plus aisés.



En conclusion, le réveillon de Noël organisé par le Gouverneur Ousman Brahim Djouma a été une véritable réussite. Grâce à cette initiative généreuse, ces 200 enfants ont pu bénéficier d'un moment spécial durant les fêtes et ressentir la solidarité et l'amour qui les entourent. Cela démontre une fois encore l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin et d'être attentifs au bien-être des plus vulnérables dans notre société.