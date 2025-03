Tchad - Roro : Inauguration d'un centre de santé et lancement d'une campagne de vaccination mixte

Ce samedi 15 mars 2025, la sous-préfecture de Roro, dans le département du Lac Iro (province du Moyen-Chari), a été le théâtre d'une double cérémonie inaugurale, présidée conjointement par le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, et le ministre de l'Élevage et de la Production Animale, Prof. Abderahim Awat Atteib.





Inauguration du centre de santé : un pas vers l'amélioration des conditions sanitaires





L'inauguration du nouveau centre de santé a été saluée par les communautés locales, qui ont exprimé leur gratitude envers le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour son engagement en faveur de leur bien-être socio-sanitaire. La coopération suisse, représentée par Kladoumadji Berinan, a également été mise en avant, avec la promesse de maintenir et de renforcer cette collaboration.





Lancement de la campagne de vaccination mixte : un enjeu de santé publique et animale





La cérémonie a également marqué le lancement d'une campagne mixte de vaccination humaine et animale. Cette initiative, qui vise à protéger à la fois les populations et le cheptel, a été saluée par les autorités locales et les représentants de l'OMS.





Discours et engagements des ministres





Les ministres de la Santé et de l'Élevage ont souligné l'importance de moderniser les systèmes de santé humaine et animale, conformément à la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Ils ont exhorté les populations sédentaires et nomades à fréquenter le centre de santé et à faire vacciner leurs enfants et leurs animaux.





Un moment d'échange et de dialogue





Cette double cérémonie a été l'occasion d'un échange fructueux entre les ministres et les communautés locales, permettant de cerner les préoccupations et les besoins en matière de santé humaine et animale.