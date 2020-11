Tchad-Russie : vers un accord de coopération judiciaire

N'Djamena - Le ministre de la Justice chargé des droits humains Djimet Arabi a reçu samedi l'ambassadeur de Russie au Tchad, Aleksandre Chvykov.



Ils ont échangé sur les possibilités d’un accord de coopération judiciaire entre les deux pays afin de consolider et de diversifier davantage les relations d’amitié et de coopération bilatérale, informe le ministère de la Justice.



L'ambassadeur de Russie a réitéré la volonté de son pays d'avoir avec le Tchad une coopération sur le plan judiciaire dans les tous prochains jours.



Une consolidation des relations



Les relations diplomatiques ont été établies le 24 novembre 1964, explique l'ambassade de Russie au Tchad. Dans les années 60-70, une série d'accords bilatéraux a été signée entre l'URSS et le Tchad : sur la coopération culturelle et scientifique (1966), le commerce (1967), la coopération économique et technique (1968), le trafic aérien (1974).



Dans la période post-soviétique, ont été signés : les accords intergouvernementaux sur la coopération culturelle et scientifique (1998), la coopération militairo-technique (2000), la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des documents de la formation et les grades (2000) et le procès-verbal sur la coopération dans le domaine de la formation (1997).



En 2000, l'accord sur le jumelage entre les villes de Stoupino de la région de Moscou et N'Djaména a été signé. En décembre 2004, il y a eu un accord intergouvernemental sur le règlement de l'endettement du Tchad devant la Russie selon les crédits auparavant accordés, tandis qu'en décembre 2003, l'Assemblée Nationale du Tchad a formé le groupe parlementaire de l'amitié avec la Russie.