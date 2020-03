Tchad : SENAFET 2020, les filles disent non aux violences et abus

Le groupement des filles-mères qui lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces non désirées et les violences faites aux femmes a organisé samedi un exposé-débat dans deux sous-préfectures, un canton dans les Monts de Lam, Baibokoum, Bessao et le canton Ngadjibian, dans le cadre de la célébration de la SENAFET.



A Baibokoum, c'est l'école du centre qui a abrité la sensibilisation axée sur le thème : la problématique du mariage précoce et la loi tchadienne interdisant le mariage des enfants mineurs.



Au collège d'enseignement général de Bessao, une présentation a eu lieu sur le même thème.



Pour ces deux étapes, il en ressort que les citoyens n'ont pas été informés de l'existence d'une loi qui interdit le mariage des enfants.