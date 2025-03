Tchad-SENAFET : l'AUF organise une table ronde sur les enjeux de l'égalité des sexes

À l'occasion de la Semaine nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), l'Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) a organisé ce 6 mars 2025, une table ronde sur l'égalité des sexes à son siège, sis au quartier Kabalaye, dans les locaux de la présidence de l'université de N'Djamena.



Dans sa présentation, Dr Patrick Clément Oyieh, expert en communication publique, a rappelé que l'égalité entre les sexes ne se limite pas à une question de principe, ou de droits humains, elle est aussi un levier essentiel pour le progrès économique, social et culturel.



Pourtant, Dr Patrick estime que dans bien des domaines, les inégalités persistent, freinant l'épanouissement des femmes et limitant le potentiel de nos sociétés.



Les participants à la table ronde ont relevé que l’égalité professionnelle et économique, entre les femmes et les hommes, est un enjeu fondamental pour la justice sociale et le développement durable. Malgré des avancées significatives, les inégalités persistent dans des nombreux secteurs.



S'agissant des avancées, on note que ces dernières années, les femmes ont eu plus d'accès à l'éducation et aux études supérieures, des lois contre la discrimination salariale, et en faveur de l'égalité des chances, ont été adoptées et la présence des femmes dans des secteurs historiquement masculins comme la technologie ou la politique, a considérablement augmenté.



Cependant, Dr Patrick Clément Oyieh a précisé que ces avancées ne suffisent pas à garantir une égalité réelle, car selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les femmes continuent de gagner en moyenne 20% de moins que les hommes à compétences et postes équivalents.