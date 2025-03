Tchad : SENAFET, oui à l’égalité des chances et non à l’aspect festif

Depuis 35 ans, la femme tchadienne célèbre la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET).



Cependant, au fil des ans, cette célébration semble avoir perdu son sens premier, mettant davantage l’accent sur les festivités, les défilés, les coiffures et le port de pagnes, au détriment des revendications pour les droits des femmes et l’égalité des sexes.



Cette année, le thème retenu pour la SENAFET est : « Femme, défis et opportunités de la 5ème République ». Ce thème vise à interpeller les femmes sur les défis qui les attendent, et à encourager des réflexions approfondies, notamment à travers des tables rondes sur le rôle des femmes dans la société.



Dans cette optique, la ministre de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, a annoncé qu’il n’y aura pas de festivités cette année. Exit donc les tenues traditionnelles et les réjouissances ; place aux débats, aux causeries éducatives et aux actions de sensibilisation. Toutefois, cette décision suscite des réactions contrastées au sein de la population féminine.



Selon une enquête réalisée par Alwihda Info le 1ᵉʳ mars, dans les rues de N’Djamena, certaines femmes expriment leur mécontentement face à la suppression de l’aspect festif de la SENAFET. D'autres, en revanche, saluent cette initiative, estimant qu'il est temps pour la femme tchadienne de prendre ses responsabilités et de s'imposer dans la société.



Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, revêt une importance particulière pour les Tchadiennes. Elle constitue une occasion de célébrer leur contribution au développement du pays, et de sensibiliser la société aux défis qu'elles rencontrent.



Au Tchad, cette Journée est souvent intégrée à la SENAFET, une semaine durant laquelle diverses activités sont organisées pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le gouvernement tchadien a fait des efforts considérables en matière de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), et pour promouvoir l’égalité et la parité au sein des institutions.



Cette volonté politique se traduit notamment par la présence de 32 % de femmes au sein du gouvernement et 34 % à l'Assemblée nationale. Malgré ces avancées, de nombreux défis demeurent : la scolarisation des filles, les violences basées sur le genre, la discrimination, la protection sociale des femmes, le mariage des enfants et les unions forcées, entre autres.



Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir aux femmes tchadiennes une égalité réelle et durable. Il est essentiel que la lutte pour les droits des femmes s'inscrive dans une dynamique continue. La Constitution tchadienne, dans son article 14, stipule que « Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. »



L’article 15 renchérit en affirmant que « l’État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. » Ces textes fondamentaux doivent servir de levier à la femme tchadienne pour continuer à revendiquer ses droits et exiger une égalité effective dans tous les domaines.