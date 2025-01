Tchad : SOCODEVI lance un ambitieux projet de développement dans le Guéra

La province du Guéra a célébré aujourd'hui la cérémonie officielle de lancement des activités de l'ONG canadienne SOCODEVI (Société de Coopération pour le Développement International). L'événement s'est tenu sous la présidence du Gouverneur Mht Togou Tchohimi, en présence de nombreuses personnalités locales.



Lors de la cérémonie, le coordonnateur régional du projet TRACC (Tchad Résilience au Changement Climatique) a mis en avant les objectifs principaux du projet, notamment l'engagement dans le développement durable et la lutte contre le changement climatique dans la province.



Le directeur pays de SOCODEVI a ensuite pris la parole pour détailler les grandes lignes du projet tels que la présentation des missions de l'ONG pour contribuer au développement durable de la province et l'exposition des détails de l'initiative et du plan de mise en œuvre.



Dans son discours, le Gouverneur Mht Togou Tchohimi a exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée de ce nouveau partenaire de développement. Il a salué l'engagement de l'ONG canadienne et des services nationaux impliqués dans ce projet prometteur pour la province.



Cette initiative bénéficie d'un financement important du gouvernement canadien, avec une enveloppe globale de 4,7 milliards de FCFA. La cérémonie a également vu la participation des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles, ainsi que des bénéficiaires du projet, soulignant l'importance de cette nouvelle collaboration pour le Guéra.