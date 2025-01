Tchad : SONEXHO, une réforme nécessaire pour redresser le Radisson Blu

Ce mardi 21 janvier 2025, Aché Ahmed Idriss, directrice générale de la SONEXHO, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation de la société, et sur l’état préoccupant de la gestion du Radisson Blu, l’un des établissements phares sous sa responsabilité.



Créée par ordonnance en 2017, la SONEXHO est l’entité qui représente l’État dans la gestion et la propriété de ses établissements d’hébergement. Depuis sa nomination en octobre 2023, par décret présidentiel, Aché Ahmed Idriss a pour mission de réorganiser et de redresser cette structure stratégique.



La conférence a permis de revenir sur la gestion contractuelle de l’Hôtel Radisson Blu. Initialement sous un contrat avec le groupe Rezidor, l’accord a été modifié pour permettre à la SONEXHO d’en reprendre la gestion directe, avec Rezidor uniquement comme prestataire de services.



La directrice générale a souligné que le personnel de l’hôtel est désormais entièrement employé par la SONEXHO. La situation de l’hôtel a pris une tournure critique en novembre 2023, lorsque celui-ci a été victime d’un grave piratage informatique. Cet incident a entraîné la perte totale des données opérationnelles accumulées depuis l’ouverture, plongeant l’hôtel dans un état de redémarrage complet.



Le rapport de l’audit réalisé par le cabinet Ernest & Young a mis en lumière des lacunes majeures : failles financières, avec des anomalies dans la gestion des comptes administratifs et problèmes techniques, notamment une isolation réseau insuffisante et des équipements obsolètes. Un rapport complémentaire, présenté au Conseil d’administration en janvier 2025, a confirmé que les recommandations initiales de l’audit n’avaient pas été mises en œuvre, aggravant la situation.



Face à l’ampleur des dysfonctionnements, le Conseil d’administration a adopté deux résolutions clés : reconnaître la mauvaise gestion actuelle et autoriser la directrice générale à mettre en œuvre les recommandations de l’audit et à assurer un suivi rigoureux. La directrice générale a également souligné la nécessité de lancer une mission d’investigation pour détecter d’éventuelles fraudes ou autres surprises.



La SONEXHO, bien que confrontée à des défis immenses, se dit déterminée à redresser la situation et à instaurer une gestion conforme aux normes internationales. « C’est un tournant décisif pour l’hôtel et pour la SONEXHO. Nous devons restaurer la confiance et assurer un avenir durable pour nos établissements », a conclu Aché Ahmed Idriss.



Le chantier s’annonce complexe, mais les réformes à venir seront déterminantes pour la survie et le rayonnement de la SONEXHO sur la scène nationale et internationale.