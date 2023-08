Tchad : SWEDD et l'ONG ADI sensibilisent sur les défis de la scolarisation des filles à Mao

En lançant les activités de la conférence, le coordonnateur terrain, Abakar Mamadou, a exprimé ses remerciements aux participants pour leur présence et les a encouragés à suivre attentivement les intervenants.



La conférence, animée par Ali Abakar Kayaye, planificateur à la délégation de l'éducation nationale du Kanem, et Allaraspembeye Balet, Chargé de Suivi-Évaluation du projet "SWEDD", a duré deux heures au cours desquelles les intervenants ont exposé les causes et les pistes de solutions relatives au thème.



Les participants ont posé plusieurs questions auxquelles les panelistes ont pris le temps de répondre en soulevant des pistes de solutions pour les préoccupations soulevées.