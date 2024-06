Tchad : SWEED offre des kits pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes filles de la Tandjilé

Une cérémonie de remise de kits, pour la création des unités entrepreneuriales des jeunes filles de la Tandjilé, s’est déroulée ce lundi 17 juin 2024, dans les locaux du centre social de Laï, en présence des délégués de la jeunesse et de la femme.



Le don offert par le projet SWEED est composé de machines à coudre, de tables, d'armoires, de panneaux solaires, de groupes électrogènes, de tondeuses et de divers matériels de coiffure.



Ces équipements sont remis à deux groupes de filles, l’un pour la couture et l’autre pour la coiffure esthétique, en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Ceci s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de création des unités entrepreneuriales pour les filles.



Pour rappel, ce don fait suite à la formation organisée par le projet SWEED à l’intention de ces bénéficiaires en janvier dernier. Dans son intervention, le délégué provincial de la jeunesse, des sports et du leadership entrepreneurial de la Tandjilé, Desoumbe Warsilet François, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels afin d'accroître leurs activités.



Prenant la parole à son tour, le chef logistique du projet SWEED, Hassane Oumar Addah, a souligné que ce projet d'insertion socioprofessionnelle des filles dans la province de la Tandjilé permet à ces dernières de créer des activités novatrices, raison pour laquelle le projet met l'accent sur les activités des filles.



Abordant dans le même sens, la directrice générale adjointe de l'entrepreneuriat au ministère de la Jeunesse, Kigali Florence, a invité les bénéficiaires à travailler en harmonie pour réaliser leurs rêves. En réceptionnant ces kits, et au nom des autres bénéficiaires, l'une d'elles a remercié le donateur pour ce geste salvateur avant de promettre de faire bon usage de ces matériels.



Il faut signaler qu'elles sont au total 15 bénéficiaires dans la commune de Laï, dont 8 en coiffure et 7 en couture, réparties dans trois unités entrepreneuriales : deux unités de coiffure esthétique et une unité de couture.