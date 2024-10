Tchad : SWEED+ organise une table ronde avec les leaders pour une stratégie efficace

Dans le cadre de la mobilisation des différents leaders pour ses activités, notamment les leaders religieux et chefs traditionnels, sectoriels, juristes, l’ONDD et l’UNFPA, SWEDD+ organise une table ronde, du 22 au 24 octobre 2024 à N'Djamena.



Il s’agit de partager les expériences, échanger sur les difficultés rencontrées, ainsi proposer des nouvelles stratégies, améliorer la mise en œuvre de ses activités. Selon les panélistes, le projet (Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel) SWEDD vise à maintenir l'élan développé par les premières itérations de SWEDD à élargir et approfondir l'impact sur les adolescents et leur communauté.



SWEDD+ mettra davantage l'accent sur le renforcement des compétences de vie des adolescentes et des jeunes femmes et leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, maintenir les filles à l'école, créer des débouchés économiques pour les adolescentes. Il s’agit également de prévenir les violences basées sur le genre en s'attaquant à leurs racines profondes et aux normes sociales qui justifient.



La composante 3 du SWEDD+ est consacrée à encourager l'engagement et la capacité des nationaux et régionaux, pour l'élaboration de politiques et la mise en œuvre de projet. SWEDD œuvre en faveur de la femme et de la jeune fille, en tant que levier principal de résilience pour aborder les causes profondes des inégalités, de l'instabilité et de la vulnérabilité dans la sous-région.



Selon les organisateurs, au Tchad, la première phase du projet a couvert quatre provinces, de 2015 à 2020. Au cours de la seconde phase de 2021 à 2024, le projet a couvert 12 provinces. Après l'évaluation du résultat, l'effort consenti a atteint un résultat escompté, c'est pourquoi SWEED+ intensifie ses activités dans 17 provinces.



Les zones d'intervention comprennent : Lac, Hadjer Lamis, Kanem, Salamat, Batha, Wadi Fira, Borkou, Ennedi Est, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé, Chari Baguimi, Bahr-Elgazel, Ennedi-Ouest, Guerra, Mandoul, Ouaddaï.