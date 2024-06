Tchad : SYNASTIC et SYATEL dénoncent l’injustice de l’Etat pour leur bien immobilier

Ce mardi 11 juin 2024, sur le site du groupe Sotel, dans le quartier Champ Fils, le Syndicat national des agents du secteur des technologies de l’information et de la communication et le Syndicat des agents des télécommunications (SYNASTIC-SYATEL), ont tenu une assemblée extraordinaire de l’année 2024, pour dénoncer l’accaparement de leurs biens immobiliers.



L’objectif de cette rencontre était de dénoncer l’accaparement d’un terrain du groupe Sotel, d’une superficie de 19 000 mètres carrés, au quartier Champ Fils, au profit de la Société de Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM SA). Il s’agissait également d’échanger et de prendre des décisions pour sécuriser les biens du groupe.



Au cours de cette rencontre, le porte-parole des deux syndicats, Ibrahim Mahamat Thiam, a fait une brève historique de l’accaparement des patrimoines immobiliers du groupe Sotel. « SOPROFIM est en train de vendre les biens du groupe Sotel illégalement à certains individus », dénonce-t-il.



« Le gouvernement a pris un acte, c’est-à-dire un décret, pour donner à SOPROFIM notre bien commun. Cette manière de faire est inacceptable et illégale. Le groupe Sotel détient un titre foncier depuis plus de 30 ans, et ce titre foncier est inattaquable », a laissé entendre Ibrahim Mahamat Thiam.



Le porte-parole des deux syndicats a souligné que tout le personnel de Sotel demande au président de la République d’annuler purement et simplement ce décret, et de restituer ces biens immobiliers au groupe Sotel.