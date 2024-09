Tchad : Salama Peace Initiative sensibilise les jeunes leaders de Sarh sur les valeurs de la paix

En prélude à la Journée Internationale de la Paix qui se célèbre chaque 21 septembre, instituée par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1981, l’association Salama Peace Initiative a organisé ce 19 septembre 2024, dans les locaux du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, une causerie éducative axée autour du thème : « Promotion de la culture de la paix au Tchad : défis et opportunités ».



Organisée a l’intention de quelques jeunes leaders des associations de la ville de Sarh, cette causerie éducative a regroupé plus d’une trentaine de participants.



L’objectif primordial de cette causerie éducative est de former et éduquer les jeunes des provinces ciblées aux pratiques de consolidation de la paix, de dialogue interculturel et de prévention des conflits, afin de renforcer la cohésion sociale et la stabilité dans leurs communautés respectives.



Le point focal de l’association Salama Peace Initiative, Bolnan Fréderic a souligné que durant une semaine, son organisation s’engage à sensibiliser les jeunes et les femmes aux enjeux de la paix et à développer des compétences pratiques en médiation et résolution de conflits.



Le secrétaire général de la mairie, Ndilabaye Ngarmadji, a salué cette initiative de l’association Salama Peace Initiative, et a précisé que la promotion de la paix consiste à faire des efforts délibérés pour prévenir les conflits, atténuer les tensions existantes et établir une coexistence harmonieuse entre les différentes communautés. L



’un des conférenciers, Asra Essai a notifié que les jeunes et les femmes, souvent marginalisés, possèdent un potentiel énorme pour contribuer à la promotion de la paix. Ils peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention de la propagation de discours haineux et de la propagande en ligne. Interrogés, quelques jeunes leaders ont souligné que les notions de paix et de vivre ensemble, doivent être inculquées dès le bas âge aux enfants, par les parents.