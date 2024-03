Tchad : Saleh Kebzabo annonce la visite du Président du Rotary International dans le District 9150 à N'djaména

Le Gouverneur a précisé que le Président du Rotary International, M. Gordon Mcinaly, se rendra au Tchad du 18 au 20 mars 2024 dans le cadre d'une visite officielle. Il a également ajouté qu'au cours de son séjour, Gordon Mcinaly rencontrera des officiels tchadiens de haut niveau, des partenaires au développement et la communauté rotarienne tchadienne pour discuter des collaborations futures et des projets de développement communautaire.



Saleh Kebzabo a également expliqué que, dans le cadre de sa visite, "le président Mcinaly participera également à des événements communautaires, y compris la remise officielle d'une petite usine de fabrication de savon et la distribution de nourriture à l'orphelinat Noho Tindo dans le quartier Chagoua du 7e arrondissement de NDjamena".



"Ces activités démontrent l'engagement du Rotary à trouver des solutions pratiques aux défis auxquels sont confrontées les communautés tchadiennes les plus vulnérables", a conclu le gouverneur du district 9150.