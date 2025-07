Tchad : Saleh Kebzabo élevé à la dignité d'Ambassadeur du Tchad

Ministre du Commerce et de la Promotion industrielle , puis Ministre des Travaux publics et des Transports après la Conférence Nationale Souveraine de 1993.

Il a aussi participé aux Conseils internationaux de l’Internationale Socialiste.

De l'opposition au rôle de médiateur

Il est arrivé second à la présidentielle de 2016 avec 12,80% des voix.

En octobre 2022, il a été nommé

par Mahamat Idriss Déby, fonction qu'il a occupée jusqu'au 1er janvier 2024.

Il a présenté sa démission le 29 décembre 2023, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution approuvée par référendum.







Saleh Kebzabo est une figure politique majeure au Tchad. Président de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau (UNDR), il a été député à l'Assemblée Nationale et opposant historique au régime d'Idriss Déby.Son parcours comprend plusieurs postes ministériels sous différents gouvernements :Saleh Kebzabo a également eu une carrière parlementaire internationale, siégeant comme député au Parlement Panafricain (PAP) à Johannesbourg, en Afrique du Sud, de 2007 à 2016, où il a présidé la Commission de Coopération, des Relations internationales et du Règlement des conflits.Candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises (1996, 2001, et 2006 – où il a participé au boycott), il fut considéré comme le chef de file de l'opposition au président Idriss Déby de 2011 au début des années 2020.Premier ministreSuccès Masra lui a succédé au poste de Premier ministre.Le 5 février 2024, il a été nommé Médiateur de la République, un rôle qu'il continue d'exercer parallèlement à cette nouvelle dignité d'Ambassadeur.