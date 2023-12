Tchad : Saleh Kebzabo mobilise le Logone Occidental pour le référendum constitutionnel

Le président de la Coalition pour le "OUI" au référendum constitutionnel, Saleh Kebzabo, a rencontré ce mardi 05 décembre les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la province du Logone Occidental.



Dans son discours, Saleh Kebzabo a souligné l'importance de l'amour pour le pays et de laisser un héritage positif pour les générations futures. Il a encouragé tous les citoyens à redoubler d'efforts pour le développement du Logone Occidental et du Tchad dans son ensemble. En particulier, il a exhorté les leaders religieux à soutenir les autorités et le pays par leurs prières, soulignant que la paix est essentielle pour toute réunion ou culte.



Les divers interlocuteurs ont exprimé à la Coalition, par l'intermédiaire de son président, certaines difficultés rencontrées dans la province du Logone Oriental. Néanmoins, ils ont affirmé leur soutien au "OUI" lors du référendum, en faveur d'un Tchad prospère et réconcilié.