Tchad : Saleh Kebzabo prend le relais à la tête du District 9150 du Rotary Club

L'ancien ministre et membre du Rotary Club, Hassan Sylla Bakari a tenu à souligner sa conviction envers sa religion et sa vocation à servir l'homme. Il a déclaré : "Ne me demandez pas pourquoi ? Si le Rotary Club est une secte, je n'y serai pas resté. L'Islam, la religion que je pratique, est formelle. Allah ne fait aucun compromis avec les sectes ! Puisque Allah dit dans la Sourate 98 verset 5: « il ne leur a été commandé, cependant que d'adorer Dieu, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et voilà la religion de la droiture »".



La soirée a été agrémentée par une prestation musicale du musicien ivoirien DJ Kerozen.



Dans le cadre de ses activités inaugurales pour l'année rotarienne, le District 9150 a organisé un séminaire de formation sur les droits d'auteur à l'intention des artistes tchadiens. Cet événement s'est tenu le vendredi 7 juillet 2023, en présence de nombreux musiciens, comédiens et conteurs tchadiens. Le célèbre musicien ivoirien DJ Kerozen et le directeur général du Bureau tchadien des droits d'auteur (BUTDRA) ont conduit les participants lors de cette session enrichissante.



Par ailleurs, le Rotary Club a initié une action environnementale en organisant la plantation de plusieurs plants à l'école communale d'Habbena. Cette initiative, réalisée le samedi 8 juillet 2023, a réuni DJ Kerozen, le musicien ivoirien, ainsi que de jeunes volontaires de U-reporters. Ensemble, ils ont contribué à la préservation de l'environnement en réalisant cette activité bénéfique pour la communauté.