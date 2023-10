Tchad : Saleh Ousmane, la rigueur dans la simplicité

Pas certes parfait, mais Saleh Ousmane, diplômé de Master en comptabilité, contrôle et audit, est l'un des rares jeunes agents de l'État s'efforçant d'abattre correctement son job.



Dans les couloirs asphyxiants du centre d'accueil des usagers du 7ème arrondissement, Saleh Ousmane, le trentenaire, paré dans son habituel "captani", circule incessamment, tantôt organisant les innombrables usagers mal alignés pendant la gratuité, tantôt sermonnant un opérateur mal intentionné avant de rejoindre son bureau.



« Vous voyez vous-mêmes qu'on est submergé », soupire le chef de centre derrière une pile de papiers. Saleh Ousmane et son équipe étaient effectivement submergés pendant la gratuité de la délivrance de la carte d'identité nationale. A la lueur de l'aube, le centre, jusqu'aux abords, fourmillait de monde. Même à la chaleur torride de midi, le centre ne désemplissait pas.



Sur instruction du natif d'Iriba, les mères allaitantes et personnes âgées passaient en premier, pour se faire enrôler pour la précieuse pièce d'identité. A la protestation des usagers, l'intervention de Saleh Ousmane est indispensable pour ramener le calme.



L'intervention de l'ancien employé de la gigantesque entreprise de construction des routes et bâtiments (ECRB) est autrement indispensable pour débusquer les innombrables démarcheurs qui arnaquent les demandeurs se réfugiant dans les bistrots et gargotes des alentours.



« Je les ai identifiés et leur ai demandé de ne plus remettre les pieds ici. J'ai aussi demandé au commissariat (contigu au centre) de faire son boulot », informe Saleh.



Serviable et amoureux du bon travail : « Je vous présente Saleh, un jeune homme qui tient beaucoup au travail bien fait », a rédigé il y a peu un usager ayant côtoyé le trentenaire. « Il se donne beaucoup pour la bonne marche du plus grand et compliqué centre d'accueil des usagers du 7ème arrondissement », renchérit un autre usager.



« On sort de son bureau entièrement satisfait », renchérit un autre titubant sur ses jambes flageolantes. Ces interminables éloges ne dispensent pas Saleh Ousmane des critiques acerbes de ses détracteurs. La plupart brandissent la faveur accordée à certains usagers.



« On fait entrer des gens qui appellent au téléphone, alors que nous sommes ici depuis 5 heures », tempêtent par moments, les usagers pour dénoncer le népotisme dans l'enrôlement. Certains usagers, effectivement, se font tout de suite enrôler, alors que d'autres font longtemps des pieds de grue, sans malheureusement faire face à un agent enrôleur.



Même les collaborateurs de Saleh « disent que le chef de centre est excessivement rigoureux ». Une rigueur à laquelle ils n'étaient pas habitués.



A ces toutes ces critiques, le chef de centre répond par une quête perpétuelle de la perfection, même si l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. « Mon ambition est délivrer au maximum de passeports et cartes à mes concitoyens », explique le comptable.