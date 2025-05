Tchad - Sarh : 35 élèves infirmiers du CEFOS présentent des mémoires de fin de formation pertinents et engagés

Les travaux de recherche présentés par ces futurs professionnels de la santé étaient variés et profondément ancrés dans les réalités sanitaires spécifiques au Tchad, abordant des problématiques cruciales telles que :



La prise en charge des leucorrhées pathologiques chez les femmes en âge de procréer (15 à 45 ans) : une affection fréquente mais souvent sous-estimée lors des consultations gynécologiques.

Les obstacles à la consultation prénatale pendant la grossesse : une étude de terrain menée auprès des femmes enceintes fréquentant le centre de santé de Sarh.

Le paludisme associé à la grossesse et ses impacts directs sur la santé néonatale : mettant en lumière les liens essentiels entre la prévention, le suivi médical rigoureux et la réduction de la mortalité infantile.



Le Directeur Général du CEFOS, le Dr Ndiguiyena Fidèle, a chaleureusement salué l’excellence du travail accompli par ces futurs infirmiers, rappelant avec fierté que le CEFOS a déjà formé de nombreux jeunes professionnels qui servent aujourd'hui la population tchadienne à travers tout le pays.





Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du département du Barh-Koh, Monsieur Ngomsembaye Voltaire, a vivement encouragé les nouveaux diplômés à être présents et actifs sur le terrain, toujours disponibles et, surtout, à faire preuve d'un grand professionnalisme dans leur manière de servir la population. Il a insisté sur le rôle fondamental des soignants en tant que piliers du développement social, agents de confiance et acteurs de proximité essentiels au bien-être des communautés.





Ces soutenances de mémoires marquent non seulement la fin d’un important cycle académique pour ces jeunes professionnels, mais aussi le début d’un engagement fort et prometteur envers la santé publique au Tchad. Dans un contexte où les défis sanitaires sont nombreux et complexes, cette nouvelle génération de soignants est désormais prête à prendre le relais avec compétence, humanité et une détermination sans faille.