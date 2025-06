Tchad - Sarh : Le Complexe Thomas Jefferson célèbre un taux de réussite exceptionnel au BEF

Minguedé Mayo Mathias, fondateur du complexe, a pris la parole pour souligner que cet exploit n'était pas le fruit du hasard. « Notre ambition est de former une jeunesse tchadienne compétente, responsable et capable de répondre aux défis de demain », a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude envers le corps enseignant pour son engagement sans faille. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir cette dynamique d'excellence, rappelant que l'éducation est une responsabilité partagée entre l'école, la famille et la société.





Un moment fort de la cérémonie a été la remise des bulletins de notes aux élèves les plus méritants de chaque classe. Les premiers de chaque promotion ont été distingués et ont bénéficié d'une réduction de 50 % sur les frais d’inscription pour l’année scolaire à venir, en guise d'encouragement.





Plusieurs parents d'élèves ont félicité le personnel administratif et pédagogique, réaffirmant leur soutien à l'établissement. « Nous sommes fiers de voir nos enfants progresser dans un cadre sérieux et motivant. Ce succès, c’est aussi le nôtre », a témoigné un représentant des parents.





Le Complexe Thomas Jefferson, par cette célébration, confirme son rôle moteur dans le système éducatif tchadien, cherchant à former l'élite de demain grâce à la rigueur, la discipline et la reconnaissance des mérites.