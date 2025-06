Tchad - Sarh : Une formation ambitieuse pour réformer l'enseignement professionnel

Les participants, venant de neuf villes stratégiques (Bongor, Pala, Laï, Moundou, Doba, Koumra, Moïssala, Sarh et Maro), suivront quatre jours de formation intensive. L'atelier est centré sur la maîtrise des référentiels de formation et des guides pédagogiques conçus selon l’approche par compétences (APC). Cette méthode innovante met l’accent sur les savoir-faire opérationnels, afin de rapprocher l’enseignement professionnel des réalités concrètes du marché du travail.







« L’ambition de cette initiative est de faire de la formation professionnelle un véritable levier de croissance et d’insertion sociale pour la jeunesse tchadienne », a déclaré M. Philippe Bende Tennah, directeur général de la Formation et de l’Orientation professionnelle.







La formation vise l’amélioration de la qualité des enseignements dans 22 métiers porteurs, identifiés pour leur forte demande sur le marché national et sous-régional. Il s’agit notamment de l’électricité bâtiment, de la mécanique automobile, de l’agroalimentaire, de la soudure, de la plomberie, de la menuiserie ou encore de la maçonnerie.







Les formateurs apprendront à :



Définir des objectifs pédagogiques précis alignés sur les exigences des employeurs.

Rédiger des fiches de formation adaptées aux profils d’apprenants.

Élaborer des stratégies d’évaluation basées sur la pratique.

Développer des plans d’action pédagogiques cohérents et progressifs.

Selon Mme Lamia Azzab, experte en ingénierie de formation et animatrice de l’atelier : « Ces 22 filières ont été sélectionnées sur la base d’études approfondies. Elles offrent aux jeunes des opportunités d’emploi réelles, avec des diplômes reconnus aux niveaux national et international. »







Gandjei Gali, directeur général adjoint de la Planification et des Projets au ministère, a souligné l’enjeu stratégique de l’atelier : « Il ne suffit plus de former pour former. Il faut former utile, former pour que chaque jeune puisse créer ou trouver un emploi durable, utile à sa communauté et à l’économie. »







Ce projet, entièrement financé par la Banque Mondiale, s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système éducatif tchadien. Il vise à valoriser l’enseignement technique comme une voie d’excellence. La formation prendra fin le 11 juin 2025, et ses effets, espèrent les organisateurs, se feront sentir dans chaque centre de formation du pays dès la prochaine rentrée.