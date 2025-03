Tchad : Sarh au cœur de la révolution numérique à travers le PATN

Ce lundi 3 mars 2025, le Palais des Arts et de la Culture de Sarh a servi de cadre d’une rencontre stratégique sur la transformation digitale du Tchad.



Fidèle Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari, a présidé la présentation du Projet d’Appui à la Transformation Numérique PATN est dans le Moyen-Chari (PATN), porté par le ministère des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration, et financé par la Banque mondiale.



L’objectif de cette initiative est de moderniser l’accès aux services numériques, améliorer les infrastructures technologiques et accompagner les acteurs locaux dans l’appropriation des outils digitaux. Le chef de mission et spécialiste en développement social, Seibou Siri, a détaillé les mesures prévues pour faire du numérique un levier de développement dans la province du Moyen-Chari.



Dans une démarche inclusive, un Comité local de gestion des plaintes numériques a été mis en place, pour permettre aux citoyens de signaler d’éventuels dysfonctionnements, et garantir une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a précisé qu’à travers ce projet, le gouvernement tchadien réaffirme son engagement à accélérer la digitalisation du pays, en veillant à ce que chaque citoyen puisse bénéficier des opportunités offertes par les nouvelles technologies.