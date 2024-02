Tchad : Sarh célèbre la journée des personnes handicapées avec un plaidoyer pour la dignité

Le Cadre d’Action Humaniste pour les Personnes Handicapées du Moyen-Chari a commémoré ce 07 février 2024 à Sarh la Journée Nationale des Personnes Handicapées.



Placée sous le thème « Unis dans l’action pour l’inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement à l’ère de la 5ème République », cette commémoration a vu la présence d’une centaine de personnes vivant avec un handicap venues des quatre (04) départements que compte la province du Moyen-Chari.



Le président dudit cadre, Ouya Bassou Boulo, a précisé que l’objectif primordial de cette journée est d’inciter les personnes vivant avec un handicap de la province du Moyen-Chari à avoir le moral haut et à se battre afin de participer au développement socioéconomique du Tchad. « Je rêve d’un Tchad où la justice sociale n’est pas un vain mot mais une véritable réalité où les personnes vivant avec un handicap de la province du Moyen-Chari se sentent protégées et fières d’appartenir à la société », a clamé Ouya Bassou Boulo. Il n’a pas manqué de plaider auprès des plus hautes autorités du pays afin qu’elles puissent avoir un regard particulier sur les personnes handicapées.



La déléguée du ministère de la femme et de la petite enfance de la province du Moyen-Chari, Mme Nékarnodji Djonmbagué, a souligné que cette journée marque l’engagement du gouvernement de la République du Tchad à traduire dans les actions son adhésion à la convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et à promouvoir le respect de leur dignité.



Le préfet du département du Barh-Kôh, Ramadan Djarsia, a salué cette journée instituée par le décret numéro 136 du 06 Juin 1994 qui vise à affirmer la citoyenneté des personnes vivant avec un handicap et à favoriser leur pleine participation dans les différents domaines de la vie tout en promouvant l’égalité de tout être humain. « Ici au Moyen-Chari, chaque personne n’est pas à exclure, le pays a besoin de la contribution de tous », a conclu le préfet du département du Barh-Koh.