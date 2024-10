Tchad : Sarh enregistre la hauteur de pluie la plus élevée avec 57,0 mm (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne, publié ce jour par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du jeudi 03 octobre 2024, des nuages cumuliformes ont couvert le ciel spontanément, presque sur toute l’étendue nationale.



Par ailleurs, des amas nuageux se forment sur la Tandjilé, les deux Mayo-Kebbi, le Salamat et le Logone Occidental. Dans l’après-midi, des systèmes pluvio-orageux probables affecteront la province du Guéra, le Ouaddaï, les deux Mayo-Kebbi, le Salamat, le Sila, les deux Logone, la Tandjilé, le Mandoul, le Moyen-Chari, le Hadjer-Lamis, le Chari-Baguirmi et la ville de Ndjamena.



Sur un autre plan, le Front-Intertropical (FIT) oscillera entre le 14ème et le 15ème degré de latitude Nord, suivant l’axe Abéché-Nokou. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord et Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 32 km/h au Nord, 18 km/h au Centre et de 06 km/h au Sud.



Les hauteurs de pluie enregistrées au 02 octobre 2024 sont les suivantes :Laï:1,4mm; Doba:70,0mm;Mongo:3,5mm;Moundou:24,8mm;Bongor:2,6mm;Bousso:13,0mm;Sarh:57,0mm et Abéché:2,5mm, Moukoulou:39mm



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 04 octobre 2024

Durant la nuit et la matinée de demain, des manifestions pluvio-orageuses probable se produiront dans le Moyen-Chari, le Guéra, la Tandjilé, le Ouaddaï, les deux Logone, la Tandjilé, le Salamat, le Hadjer-Lamis, les deux Mayo-Kebbi, la ville de Ndjamena et ses environs.



Le Front-Intertropical (FIT) fluctuera entre le 15ème et le 16ème degré de latitude Nord suivant l’axe : Arada_ Kouba Oulanga. Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord et Sud-Ouest, au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives 26 km/h au Nord, 12 km/h au Centre et de 08km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à 13 heures pour la journée du 04 octobre 2024 seront légèrement en baisse de 1 à 2°C par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, les villes les plus chaudes seront Fada et Faya, avec un pic de 40°C.



Tandis qu’à N’Djamena, Amtiman et Bardaï, il fera 31°C, il fera 25°C à Laï, à 13 heures.