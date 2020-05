Tchad : Sarh enregistre un décès du Covid-19, annonce le gouverneur

Un homme est décédé du coronavirus à Sarh, a annoncé jeudi le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djibert Younous. Le test -envoyé à N'Djamena- s'est révélé positif après la mort du septuagénaire.



"Le dernier cas c'est celui de D.H., qui est pratiquement âgé de 70 ans. Il est arrivé tard dans la nuit vers 5 heures du matin. Du parc, son enfant l'a amené directement à l'hôpital. Automatiquement, on l'a mis en quarantaine", a indiqué Djibert Younous.



"On a envoyé à N'Djamena (le prélèvement, Ndlr) (...) Il est décédé. Nous avons fait savoir à la famille qu'elle ne peut pas prendre le corps. Il faut que la mairie s'en occupe", selon le gouverneur.



Des proches de la victime et des agents de santé qui ont soigné le défunt ont été placés en confinement à l'hôtel. Ils sont au nombre de neuf. Des prélèvements ont été réalisés et envoyés à N'Djamena. Les résultats sont attendus.



Détails à suivre.